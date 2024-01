Le buone intenzioni sul Piano Mattei e il tramonto della Cina La versione di Forchielli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I propositi sono buoni, ma è la fase operativa ad essere ancora carente. A due giorni dalla presentazione del, su cui c’è la firma del governo italiano, Alberto, economista e imprenditore e gran conoscitore dell’Oriente, dice la sua sulla forma e la sostanza dell’ambiziosoche poggia su 5,5 miliardi in investimenti in quattro anni. Il punto di partenza è capire se e cosa eventualmente manca al. E qui, ha pochi dubbi. UNA GRAN BELLA IDEA, MA… “Lesono, lo sforzo ammirevole. Ma diciamoci la verità, quei soldi sono una goccia nel mare. Voglio dire, per incidere sull’Africa e ridurre l’immigrazione ci vorrebbero 500 miliardi e non cinque. Laha ...

“Il decreto Superbonus è pieno di buone intenzioni ma non serve. Se la strada deve essere quella tracciata in Cdm, va aumentata la soglia ... (notizie)

Non si può certo dire che i buoni propositi non manchino nello sforzo messo in campo dal governo italiano per l'Africa. Ma sarebbe stato molto più saggio chiedere la collaborazione di grandi attori in ..."Alla sinistra e parte dei sindacati non piace questa riforma fiscale. Vuol dire che siamo nella giusta direzione. La nuova riforma fiscale è la più grande dall'epoca di quella Visentini. (ANSA) ...Japan Fair Trade Commission (Jftc) ha approvato la fusione tra Korean Air e Asiana Airlines. La compagnia ha l'approvazione di 12 soggetti ...