Le avventure di Anna in Wanderland

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) All'inizio dello scorso novembre la pittriceWeyant ha domandato a un’amica di accompagnarla a comprare un cappotto per l’annuale LACMA’s Art + Film Gala. È un evento che rappresenta una giostra irripetibile di denaro, glamour e prestigio, perfino per gli standard eccentrici del mondo dell’arte contemporanea, forse grazie alla mescolanza di celebrità dello spettacolo con i big di questo settore, che a Hollywood sono particolarmente influenti. Per la serata, Dolce & Gabbana ha proposto di vestire la ventottenne Weyant con un abito trasparente in rete nera, lungo fino ai piedi e punteggiato di cristalli. Sotto, bene in vista, ci sarebbero stati un paio di slip a vita alta in satin nero e un reggiseno abbinato dalla scollatura profonda. In questo ensemble, con i capelli biondo burro acconciati e i lineamenti delicatamente cesellati, piuttosto che una schiva ...