Lazio | Martusciello | “Il campionato è lungo Vogliamo il quarto posto”

Lazio , la ricostruzione del caso Vecino : scontro con Martusciello ? L’uruguaiano potrebbe saltare anche il Verona Clima teso in casa Lazio per ... (calcionews24)

Il gol è un problema Ci ha provato la Lazio, ma non è riuscita a scardinare le difese napoletane. In zona gol si continua a far fatica, così come confermato da mister Giovanni Martusciello a fine ...Biancocelesti sicuramente più intraprendenti degli azzurri. La squadra di Sarri interrompe la striscia di quattro successi in fila ...Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Lazio Style Channel" dopo il pareggio contro il Napoli: "Si giocava contro una squadra forte, non dimentichiam ...