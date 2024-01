Lazio | Kamada resta e Lotito si fa sentire per le sue esclusioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma 31 gennaio 2024 – Se dall'altra sponda del Tevere la Roma ha approfittato del calciomercato per rifarsi il look, portando a termine ben 5 colpi tra entrate e uscite, sulla sponda biancoceleste della città non ci sono state scosse o particolari cambiamenti. Le ultime pzioni di Gila lo hanno tolto dal mercato, mentre Basic, ormai al di fuori delle rotazioni di Sarri ha salutato la squadra, volando in Campania, dove ha già debuttato con la maglia della Salernitana. In uscitava ancora da sistemare la situazione relativa di Daichi. L'ambientamento complicato non si è sistemato con il passare delle giornate, anzi è peggiorato, vedendo lo spazio del nipponico, escluso dal proprio tecnico per la Coppa d'Asia, ridursi fino agli zero minuti giocati nelle ultime quattro partite. Sarri lo ha tolto all'intervallo di Udine ...