Lazio | Immobile in gruppo | l’attaccante punta l’Atalanta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lariprende la preparazione in vista del, match che dirà molto sulle ambizioni Champions dei biancocelesti. Sarri è ancora alle prese con le assenza di Patric e Zaccagni, che difficilmente recupereranno per la trasferta di Bergamo dai rispettivi infortuni, con lo spagnolo fermato da un problema alla spalla e l’esterno da un problema all’alluce. Il tecnico, però, può sorridere per il recupero di, chea riprendersi una maglia da titolare. Altra assenza certa è quella di Cataldi, squalificato, con Rovella che ritroverà quindi la titolarità anche se nella doppia seduta odierna è rimasto a riposo precauzionale. Per il resto tutto da decidere ancora con Sarri che, inevitabilmente, dovrà dosare le forze visti gli impegni a stretto giro anche con Cagliari e soprattutto Bayern in Champions ...

Incrocia le dita però il tecnico nerazzurro per le condizioni di Koopmeiners che quest'oggi ha lavorato in palestra con un lavoro individuale a causa di una ferita alla caviglia che lo mette in serio ...Potrà però contare su Immobile dopo lo stop per squalifica. Atalanta-Lazio, sfida in programma domenica 4 febbraio con fischio d’inizio alle 18 al Gewiss Stadium, sarà visibile in televisione ...FORMELLO - Doppia seduta a Formello, le prove tattiche scattano senza Patric e Zaccagni. Scontato il forfait dello spagnolo, in dubbio anche per la sfida di Champions con il Bayern. Il problema alla..