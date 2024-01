Lavoro neero | Si Cobas | Operaio aggredito sotto casa di notte Colpito da due uomini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Prato, 31 gennaio 2024 – Un'altra aggressione, la quinta in pochi mesi, ad un lavoratore della Acca di Seano. È quanto denunciato, in una nota, dal sindacato Si, coordinamento provinciale Prato e Firenze «Alì è stato aspettatoa freddo da dueincappucciati mentre rinva dal turno di. Alì è un lavoratore della Acca di Seano. Alì fa parte delnel magazzino dove lavora ed è stato in prima linea negli scioperi contro ilnero, lo sfruttamento ed il caporalato - prosegue Si-. Le modalità dell'agguato e le parole proferite dagli aggressori non lasciano dubbi sul movente. È la quinta aggressione che i lavoratori membri del sindacato alla Acca subiscono in ...