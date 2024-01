Lavoro | Istat | a dicembre disoccupazione cala al 7 | 2% | minimi dal 2008

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (askanews) –aida sedici anni in Italia. Il tasso ditotale, a2023, scende al 7,2% (-0,2 punti) toccando il livello più basso dal, quando era pari al 6,9%. Quello giovanileal 20,1% (-0,4 punti), aidal luglio del 2007. E’ la stima provvisoria dell’. Il numero di persone in cerca di, in Italia, diminuisce, -2,7%, pari a -50mila unità, per uomini e donne e per tutte le classi d’età, con l’eccezione dei 15-24enni tra i quali invece si osserva un aumento. La crescita del numero di inattivi (+0,2%, pari a +19mila unità, tra i 15 e i 64 anni) coinvolge le donne e gli individui di età superiore ai 35 anni; tra gli uomini ...