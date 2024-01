Lavoro | Gasparri | ‘Istat conferma giuste politiche sociali governo’

Forza Italia è al lavoro per il congresso romano alle porte, fissato per domenica 21 gennaio nella Capitale. Un appuntamento cruciale preceduto da ... (secoloditalia)

SULMONA – Sarà inaugurato sabato 3 febbraio alle 18.30 a Sulmona (Aq), in Corso Ovidio 123, il comitato elettorale di Antonietta La Porta, candidata al Consiglio Regionale per Forza Italia e consiglie ...Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “È stato un onore per l'Aula del Senato della Repubblica ospitare questo grande evento della conferenza Italia-Africa. Un complimento anche a tutte le strutture del Senato ...“Il servizio pubblico non può più essere pubblicità ingannevole. Serve una riforma e noi ci stiamo lavorando, chiediamo a tutte le opposizioni di collaborare. La televisione pubblica è ormai piegata a ...