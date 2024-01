Lavoro | a dicembre cresce l’occupazione | i dati Istat

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il tasso di disoccupazione scende al 7,2% A2023, rispetto al mese precedente, aumentano gli occupati e gli inattivi, mentre diminuiscono i disoccupati. Lo indica l'(+0,1%, pari a +14mila unità) tra gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e gli under 34, mentre cala tra donne, dipendenti permanenti e tra

New York, 4 gen. (askanews) – L’occupazione nel settore privato statunitense in dicembre è cresciuta oltre le previsioni. Secondo il rapporto ... (ildenaro)

Roma, 31 gen. (askanews) – Aumentano gli occupati in Italia a dicembre 2023 raggiungendo quota 23 milioni 754mila. Su base mensile, secondo le ... (ildenaro)

Roma, 31 gen. (askanews) – disoccupazione ai minimi da sedici anni in Italia. Il tasso di disoccupazione totale, a dicembre 2023, scende al 7,2% ... (ildenaro)

ROMA - 'A dicembre nuovo record di occupati, 23,75 milioni. Rispetto a dicembre 2022, il numero di occupati aumenta del 2%, pari a 456mila unità in più. Questi i dati che l'Istat ha diffuso oggi ...Anche in tema di lavoro, Destatis ha reso noto che il tasso di disoccupazione in Germania è sceso al 5,8% a gennaio dal 5,9% del mese precedente, mentre a dicembre 2023 erano circa 46 milioni le ...