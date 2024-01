Lavori lungo i binari | ci siamo Tra una settimana il via ai lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) SANSEPOLCRO Buone notizie per la ex Ferrovia Centrale Umbra. A distanza di oltre sei anni dal fermo dei treni fino a Sansepolcro, si parte finalmente con ie poco importa se – come del resto era stato anticipato – si comincerà dal versante Perugia-Terni, la cui tratta è stata dichiarata di interesse nazionale. Perché nel pacchetto è previsto anche il collegamento in Alta Valle del Tevere. Fra poco più di una, nella mattinata di giovedì 8 febbraio alle 10,30, vi sarà la significativa cerimonia con la quale verrà avviato il primo cantiere impegnato nella sostituzione dell’armamento della ferrovia. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale umbro a infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, che ha invitato tutte le autorità istituzionali interessate. Nei mesi a venire, seguiranno i ...