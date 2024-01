Lavori di Acque e rubinetti a secco Chiusura ancitipata per bar e ristoranti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)spa annuncia per questa settimana due interventi sull’dotto nel comune di Pisa, che renderanno necessaria la sospensione dell’erogazione idrica in alcune strade e piazze del quartiere Santa Maria. Ieri il primo round con i, dalle 14 alle 18 in via dei Mille (nel tratto compreso tra via della Faggiola e via Santa Maria) e oggi, mercoledì 31 gennaio, dalle 8.30 alle 15.30 nelle vie Dalmazia, della Faggiola, Martiri, Paoli e piazza Buonamici, sempre nel quartiere Santa Maria. Un’interruzione che risulta abbastanza problematica per le attività commerciali che con l’acqua ci lavorano, come il Bar Moderno, che si trova in via dei Mille nella zona interessata dalla sospensione idrica. "Dopo le 14 penso che chiuderò il bar - spiega Gioia, cameriera del Bar Moderno, attività commerciale in via ...