Lavorava sui binari | operaio falciato dal treno L’ipotesi | imprudenza

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ha attraversato ied è stato travolto da unin corsa. Terribile incidente nella notte tra domenica e lunedì sulla linea Milano-Venezia, a un paio di chilometri della stazione di Chiari (Brescia), che ha riportato alla mentre la strage di operai alla stazione di Brandizzo (Torino), di fine agosto scorso. Rolando Joao Lima Martins, 51 anni, è mortopoco dopo la mezzanotte da un Italo Napoli-Milano. Dipendente da vent’anni della Rebaioli spa di Darfo, in Valcamonica, l’era impegnato con una dozzina di colleghi in un cantiere in subappalto di Terna sulla linea elettrica a ridosso del tracciato ferroviario. Il gruppo avrebbe dovuto iniziare le attività a un traliccio mezz’ora dopo la mezzanotte, in concomitanza con il blocco dei treni. L’appuntamento in cantiere era per le 23,30. ...