Lautaro Martinez-Vlahovic | l’ennesimo duello di Inter-Juventus ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)si stanno duellando in tutto: dalla classifica dei punti a quella dei gol fatti e subiti. Fino alla classifica cannonieri.è davanti a? Un testa a testa a tinte bianco-nerazzurre.si stanno duellando in tutto. Se la Beneamata è prima in classifica, nei gol fatti, nei gol subiti e nella classifica cannonieri con; la Signora è lì seconda ad inseguire sia in classifica, sia nei gol fatti e subiti che nella classifica cannonieri con Dusan. Insomma, quest’anno va così:all’ultimo sangue.e ...