Latina Indebita percezione del reddito di cittadinanza | due persone denunciate

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)– Nel corso della mattinata del 30 gennaio a, i Carabinieri della dipendente N.O.R. – Sezione operativa, a conclusione di mirati accertamenti esperiti unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di, hanno denunciato in stato di libertà per il reato dideldi: una donna classe 96 L'articolo Temporeale Quotidiano.