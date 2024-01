Latina Chioschi e criminalità | le dichiarazione del sindaco Matilde Celentano

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)– La recente adozione di una serie di misure cautelari, adottate dal Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di persone a vario titolo coinvolte in una annosa vicenda che aveva al centro dell’interesse azioni criminali per inserirsi in maniera illecita nel sistema delle concessioni demaniali marittime per la gestione L'articolo Temporeale Quotidiano.