L’Art Cosmetics di Fornovo presa di nuovo di mira | rubati migliaia di prodotti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il primo tentativo, giovedì 14 dicembre 2023, fu sventato dall’intervento di una guardia giurata, che scoprì i malviventi proprio sul più bello. Il secondo, però, non è andato allo stesso modo: nella tarda serata di lunedì 29 gennaiodiSan Giovanni è stata svaligiata dai ladri, che hanno portato viadi. In una serata di nebbia fitta nella Bassa, la banda ha bloccato le strade usando chiodi, muri di auto rubate e cassonetti rovesciati, una tecnica già usata nel colpo alla Cam di Antegnate a metà novembre. Per entrare in azione i ladri hanno aspettato che la vigilanza terminasse l’ispezione, per poi sfondare il cancellone d’entrata – a nord, mentre un mese e mezzo fa venne sfruttato quello sul lato opposto che affaccia sulla statale. Scardinata una saracinesca, ...