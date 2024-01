Largo Flaiano | prove di forza Il nuovo ponte sotto esame con dodici Tir a pieno carico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)camion adel peso di 42 tonnellate ciascuno hanno testato la tenuta delcostruito in, che rivoluzionerà la viabilità in ingresso e uscita da Varese. Il collaudo statico ha rappresentato un momento cruciale verso un traguardo che è ormai sempre più vicino, con la riapertura imminente dello svincolo nella nuova veste che ha l’obiettivo di dire per sempre addio alle lunghe code dovute ai semafori all’entrata in città. Le operazioni di collaudo, particolarmente scenografiche, si sono svolte nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 gennaio. A partire dalla mezzanotte i mezzi pesanti sono stati posizionati uno per uno lungo il. Ad assistere l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati e il sindaco di ...