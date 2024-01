L’Arabia di Mancini eliminata agli ottavi dalla Corea del Sud

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’ex ct azzurroeliminatoCoppa d’Asia. Ladel Sud batte ai rigoriSaudita, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La nazionale di Seul si qualifica ai quarti di finale per la seconda volta consecutiva, dove affronterà l’Australia. Beffa per Roberto. La sua nazionale è stata in vantaggio fino al 99’ grazie a Radif, ma è stata raggiunta sull’ultima palla della partita da un colpo di testa di Gue-sung Cho. Passaggio del turno meritato per ini, più pericolosi e resistenti fisicamente.rientra già negli spogliatoi prima del rigore decisivo di Hwang Hee-chan. Ora il futuro è tutto da definire.