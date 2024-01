L’appello dei cinque premier europei per armare l’Ucraina a lungo termine

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Con una lettera aperta pubblicata sul Financial Times, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e i primi ministri di Danimarca, Estonia, Cechia e Paesi Bassi chiedono un rinnovato e robusto sostegno militare al, in un momento cruciale della guerra. L’offensiva della Russia iniziata lo scorso novembre si sta rivelando fallimentare: le truppe del Cremlino non riescono ad avanzare nell’est dele il loro attacco coordinato si esaurirà in primavera, come ha ricordato il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov. Ma tra un po’ di mesi Kyjiv rischia di arrivare con le riserve vuote, incapace di attuare la controffensiva. «La volontà di combattere delpersiste e serve da ispirazione a tutti noi che abbiamo a cuore la libertà e la giustizia. Ma i problemi cruciali incombono:ha ...