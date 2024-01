L’Aorn Caserta organizza un focus sulla gestione del paziente stomizzato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 3 minutiLadelattraverso la personalizzazione, l'umanizzazione delle cure e la sinergia in rete tra ospedale e territorio sarà il cuore tematico del convegno scientifico dal titolo "Lotra reparto e centro stomie", promosso dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di, che ha significativamente potenziato e migliorato l'offerta sanitaria per i pazienti urostomizzati ed enterostomizzati. L'appuntamento è per venerdì, 2 febbraio, nella sala consiliare della Camera di Commercio. L'evento èto dall'Unità operativa di Urologia, diretta dal Ferdinando Fusco, e dall'afferente Centro Urostomizzati, in collaborazione con le Unità operative di Chirurgia dei ...