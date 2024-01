L’annuncio di Elon Musk | Primo chip in un cervello umano Controllerà smartphone e computer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In un mondo in cui le tecnologie galoppano a ritmo vertiginoso, l’idea di impiantare micronelper ottenere prestazioni con l’ausilio della robotica è diventata più che mai attuale. Una società che porta avanti questa scommessa, negli Stati Uniti, è Neuralink, ma a livello internazionale esistono decine di centri universitari e industrie che stanno sviluppando sofisticati microelettrodi cerebrali per applicazioni tra le più svariate, prevalentemente nel campo della riabilitazione in neurologia. In Italia la Scuola Sant’Anna di Pisa e l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT) sono due esempi di realtà all’avanguardia a livello mondiale nella robotica applicata alla neurofisiologia umana. I FATTI, l’imprenditore visionario di Tesla e della nuova generazione di ...