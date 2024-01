L’amore all’improvviso | The Swarm o Chi l’ha visto? La tv del 31 gennaio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 31su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “La lunga notte – La caduta del Duce”, con Alessio Boni. Verranno proposti gli episodi 5 e 6. Nel primo, mentre Claretta Petacci tenta il suicidio, il Duce viene ricevuto dal re. Per Mussolini diventa sempre più importante stanare i traditori e Grandi decide di giocare a carte scoperte. Nel secondo, convocato il Gran Consiglio il Duce va in minoranza grazie al voto di Ciano e quando si presenta dal re viene arrestato. Roma festeggia la caduta del dittatore ma la guerra non è finita. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “The”. Verranno proposti gli episodi 7 e 8. Nel primo, la Thorvaldson si dirige verso l’Artide, dove sono rilevati segnali dello Yrr: Anawak e Crowe credono che sia possibile comunicarci. Uno strano bagliore sulla nave svela ...