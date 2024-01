L' Aja rigetta accuse Kiev contro Mosca

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 18.50 La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha respinto la maggior parte delledisecondo cuiavrebbe finanziato il "terrorismo" in Ucraina Est e quelle per discriminazione della minoranza tatara in Crimea, affermando che soloavrebbe dovuto indagare su alcuni atti. Il caso risale al 2017:accusòdavanti alla Corte di essere uno "Stato terrorista" per aver sostenuto i separatisti filo-russi nel Donbass. Domani la Corte si pronuncerà in un altro caso sull'invasione russa di 2 anni fa.