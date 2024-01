L’aereo di Amelia Earhart trovato in fondo al Pacifico?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Potrebbe finalmente risolversi il mistero della morte di, l’aviatrice scomparsa nel 1937 a bordo del suo bimotore, mentre cercava di circumnavigare il globo in volo. Nelle ultime ore, infatti, il velivolo sarebbe stato ri, sprofondato nell’oceano. La scoperta è stata possibile grazie alle perlustrazioni fatte dai mezzi della Deep Sea Vision. Essi hanno catturato immagini sfocate di un oggetto che potrebbe essere proprio il Lockheed 10-E Electra. Le ricerche condotte da Tony Romeo hanno portato alla perlustrazione di 6.000 miglia di Oceanocon un drone avveniristico. La donna, lo ricordiamo, fu avvistata l’ultima volta in Papua Nuova Guinea. Di lei si persero le tracce all’isola Howland, tra Hawaii e Australia. La dichiarazione di morte per lei e il suo ...