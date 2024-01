Ladispoli | le farmacie Flavia Servizi aderiscono al Banco Farmaceutico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Lealla Settimana della Raccolta del Farmaco. Da martedì 6 fino a lunedì 12 febbraio presso lesarà possibile acquistare un medicinale dache sarà poi consegnato agli enti assistenziali convenzionati conche offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche. Il farmacista, in base alle indicazioni ricevute dagli enti, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno. L’iniziativa riguarda solo i farmaci senza obbligo di ricetta medica e si è inizialmente concentrata sulle categorie più utilizzate: ...