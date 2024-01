La Vis perde l’esterno Da Pozzo Mercato | attesi gli ultimi colpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La Vis sta preparando con cura la gara con il Gubbio in programma venerdì alle 20,45 allo stadio "Benelli". I biancorossi non avranno Da, che ha riportato una infiammazione all’adduttore e non sarà disponibile per alcune settimane. Denis Tonucci e Jack De Vries continuano invece il percorso di recupero, mentre per Joel Obi prosegue il lavoro di potenziamento atletico.. Intanto si anima ildella serie C, giunto alle battute finali, con le squadre che si stanno rafforzando per lo sprint finale.tra oggi, giorno di chiusura, imaggiori. La Vis potrebbe rinforzarsi alla voce under, se capiterà l’occasione giusta. Il Gubbio, atteso a Pesaro fra due giorni, puntella la difesa con Calabrese del Padova. Giovane di belle speranze ma già quotato in C, a 21 anni cerca spazio ...