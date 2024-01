La Virtus Civitanova battuta dalla Loreto Pesaro Pallotti | Loro sono più forti | ma abbiamo lottato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Aho visto una squadra viva, che lotta, che ha fatto quel che doveva fare contro una formazione più forte, se non la migliore del girone". Marco, gm della, parla della sconfitta in casa della, un team che ha 2 punti di distaccovetta del girone E del campionato di B di basket interregionale. "Noi – aggiunge – siamo reduci da un mese complicato tra infortuni, problemi e influenze che non ci hanno consentito di allenarci bene e ciò ha avuto dei riflessi sul campo". Ma adesso c’è da pensare solo alle prossime tre partite, a cominciare da quella di domenica contro la Pallacanestro Pescara, un avversario che ha 8 punti in più dei civitanovesi, "Non dobbiamo fare calcoli o tabelle, ma ripetere la prestazione fatta a ...