La Virtus cade a Barcellona | le V nere perdono 84-57

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(Spagna), 31 gennaio 2024 – La Sfida casa a Barcelona, sconfitta dai padroni di casa 84-57 in quello che era un match tra le due seconde in classifica. La reale antagonista dei Galacticos del Real Madrid è proprio il Barca che si conferma squadra solida sottocanestro prima con Hernangomez e poi con Vesely, dal grande potenziale tra i propri esterni e soprattutto capace, con una difesa molto efficace, di mettere in difficoltà della. I bianconeri invece devono fare i conti con un nuovo ko, il quarto nelle ultime cinque di Eurolega, sempre in trasferta, a conferma delle difficoltà delle ultime sfide giocate, ma anche di qualche meccanismo che non gira bene e di un po’ di stanchezza che alla fine, viaggia-gioca-gioca-viaggia si fa sentire nelle gambe sopratutto nella testa di un gruppo numericamente contato. Perde al PalauBlaugrana ci ...

La Virtus Bologna cade in Eurolega per mano del Panathinaikos Atene , venendo sconfitta per 90-76 nella nona giornata della regular season 2023/2024. ... (oasport)

Sconfitta per la Virtus Bologna , che ha aperto la ventitreesima giornata della regular season di Eurolega 2023 / 2024 in casa del Fenerbahce . I ... (sportface)

La Virtus travolta 84-57 sul campo del Barcellona, destino analogo per l’Olimpia nel 79-62 in casa del Panathinaikos ...La Virtus Segafredo Bologna è ospite del Barcelona nel Round 24 di Turkish Airlines EuroLeague. In palio il secondo posto in classifica, con le due squadre che ...La Virtus Segafredo Bologna è ospite del Barcelona nel Round 24 di Turkish Airlines EuroLeague. In palio il secondo posto in classifica, con le due squadre che ...