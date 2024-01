La violenta e poi pubblica video sul web | arrestato

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Re, nei confronti di un 57enne della provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori, lesioni aggravate, violenza sessuale e diffusione illecita di immagini osessualmente espliciti nell’ipotesi del cd. revenge porn ai danni di una quarantanovenne di questa provincia. L’attività d’indagine, avviata lo scorso mese di ottobre, trae origine dalla denuncia della donna, vittima – da oltre un decennio – di condotte persecutorie, estorsive e violente poste in essere dall’indagato. L’uomo, dopo un breve rapporto sentimentale di natura extraconiugale e durante il ...

