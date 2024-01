La velina di Fratelli d’Italia sul caso Salis | “Orban non è responsabile” E Meloni lo arruola tra i conservatori europei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il premier ungherese Viktornon èdella vicenda che riguarda Ilariaed è l’opposizione che “politicizza” la questione e danneggia la donna detenuta in Ungheria. Non solo Orbán non ha colpe ma ormai viene considerato già un esponente della famiglia Europea deiguidati da Giorgia. È questa la posizione che Palazzo Chigi ha comunicato ai parlamentari disulnellainviata questa mattina che si chiama “Ore 11”. La presidenza del Consiglio ieri sera ha fatto trapelare la telefonata trama senza prendere una posizione precisa sulla questione: questa mattina lo ha fatto escludendo il premier ...

Andrea Valle 26 gennaio 2024 Per Repubblica, adesso, anche il “mattinale” ad uso interno di Fratelli d’Italia – come quello che tutti i partiti di una certa consistenza hanno o dovrebbero avere – dive ...Solite ossessioni: Repubblica si inventa pure il bavaglio immaginario. Il giornale del gruppo Gedi si attacca a un brogliaccio a uso interno di Fratelli d'Italia per gridare al 'manganello sovranista' ...“Immaginate che stuoli di parlamentari di Fratelli d’Italia tutte le mattine leggano la velina di Fazzolari e debbano ripetere la stessa pappardella. Da anni i partiti si sono tramutati in caserme”, l ...