La Ue corre al riparo per frenare la protesta dei trattori | uno «scudo» per i prodotti agricoli e deroghe sugli obblighi ambientali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo settimane di manifestazioni in giro per il continente, arriva la prima risposta della Commissione Europea alla «dei». Alla vigilia del Consiglio europeo straordinario di domani, giovedì 1° febbraio, l’esecutivo comunitario ha annunciato due misure che vanno incontro alle richieste degli agricoltori. La prima novità annunciata da Bruxelles è una proroga dellead alcuniprevisti dalla Politica agricola comune (Pac). In particolare, l’esecutivo Ue ha deciso di mettere in stand-by per tutto il 2024 l’obbligo per gli agricoltori di lasciare alcune quote di terreni a riposo. Allo stato attuale, lo standard sulle «buone condizioni agricole e» prevede che gli agricoltori con più di dieci ettari di terreno coltivabile dedichino una ...