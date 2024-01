La turista | Sono stata stuprata alle terme Dopo la denuncia è caccia a un 25enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’incontro. Lo scambio di battute e un primo approccio tra i due. Poi la violenza sessuale. La sequenza choc èdescritta ieri mattina ai carabinieri da unainglese di 29 anni, che hato di essereviolentata da un ragazzo dell’età apparente di circa 25 anni, conosciuto poco prima mentre stava trascorrendo alcune ore di relax nel centro benessere di Porta Romana a Milano. La donna, in vacanza in città, era lì in compagnia di un’amica. Attorno22 di lunedì, il ragazzo l’avrebbe invitata a lasciare il cellulare e a seguirlo negli spogliatoi maschili, dove l’avrebbe costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà.23,essere rientrata nel b&b in cui alloggia in zona Wagner, la ...