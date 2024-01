La tecnica del furto ai tavolini del bar Ladri bloccati al centro commerciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dalle borseggiatrici delaidi periferia. Dal colpo in una delle vie più frequentate dello shopping in salsa meneghina aidelBonola. La doppia operazione degli agenti in borghese della Squadra mobile è andata in scena tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Nel primo caso, gli investigatori della sezione "Contrasto al crimine diffuso", guidati dal funzionario Michele Scarola, hanno fermato due bulgare di 24 e 46 anni che poco prima avevano derubato una cinquantaduenne di origine ucraina. I poliziotti le hanno incrociate in strada e hanno deciso di monitorarne i movimenti: a un certo punto, una delle ladre, approfittando del fatto che la vittima stava provando un cappotto in un negozio di abbigliamento, le si è avvicinata e le ha rubato la borsa che ...