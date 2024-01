La Striscia di Gaza è diventata “inabitabile” secondo le Nazioni Unite

11 bambini di Gaza saranno curati in tre diversi ospedali Italia ni. Sono feriti o malati. Sono una parte esigua di quelli che lottano per la vita ... (vanityfair)

È aperta, ma strettissima, la strada per un nuovo accordo di tregua tra Israele e le forze islamiste che governano nella Striscia di Gaza . Per lo ... (open.online)

Roma, 31 gen. (LaPresse) - La Striscia di Gaza, la cui popolazione è composta per metà da bambini, è ora diventata quasi inabitabile, con persone prive di ...A Garbagnate Milanese, venerdì 9 febbraio 2024, Cinema Teatro Italia, via Varese 25 alle ore 20.30 con ingresso libero, proiezione del pluripremiato documentario “Erasmus in Gaza” a cui seguirà un dib ...L'attacco all'agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi, accusata di aver partecipato al massacro di Hamas del 7 ottobre, è solo l'ultimo capitolo di un crollo di autorevole ...