La storia di calcio che ha ispirato il film Chi segna vince è semplicemente incredibile

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La squadra dipeggiore del mondo. Come si fa a stabilirlo? Beh, per molti anni non ci sono stati dubbi: la Nazionale delle Samoa Americane, arcipelago polinesiano e protettorato americano. Un mondo beato nel bel mezzo del Pacifico meridionale con una rappresentativa calcistica incapace dire uno straccio di partita. E che nel 2001 finì nel Guinness dei Primati – per un primato al contrario, ovviamente: la peggior sconfitta nelladelFifa. Il 31-0 subìto contro l'Australia fece entrare i samoani nella, ma dalla parte sbagliata. Per aggiungere ulteriore pepe all'umiliazione, gli australiani – che si giocavano la qualificazione ai Mondiali del 2002 – a fine partita erano più scocciati che divertiti dall'incontro: «Dobbiamo proprio giocare partite del genere?». Con le ...

Sicilia, marzo 1996: un'auto sbatte violentemente sul guardrail e l'uomo sul sedile passeggero muore. Sta sfidando il maltempo per andare in cerca di soldi per la sua squadra, e non è uno qualunque. A ...Quando nel lontano 2013 Massimo mi disse: “Cosa ne dici se portiamo avanti noi la società dove giocano i nostri figli” pensai...cosa c’è di male ad impegnarsi qualche anno per i propri figli e per S ...Un reportage su So Foot rivela: nei Paesi Bassi oggi la situazione hooligan è come in Inghilterra negli anni Ottanta.