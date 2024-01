La sinistra strumentalizza il caso Salis per attaccare Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non c'è niente da fare. Per unaabituata al moralismo come unico strumento politico, tutto diventa accusa e chiamata in correo. La questione, ora, è quella di Ilaria, maestra 39 enne detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di due estremisti di destra. Rischia una condanna a 24 anni, ed è piombata nel dibattito politico la sua foto in udienza, dove appare tenuta al guinzaglio da una guardia carceraria, manette ai polsi e lucchetti alle caviglie. Un'immagine che, ovviamente, ha subito fatto scattare un'iniziativa italiana. L'ambasciatore ungherese è stato convocato dal Segretario Generale della Farnesina. «Nessuno ci ha mai detto dei problemi nelle udienze», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che non appena ha visto quelle immagini «abbiamo fatto subito una dichiarazione, è stato ...