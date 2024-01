La segretaria del medico di base che spediva la “droga del combattente” in Ucraina | come funzionava la truffa al Sistema sanitario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano – Ladi undidi Milano è stata arrestata, nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri del Nas, per “cessione di stupefacenti eaggravata”. Sarebbe riuscita a far arrivare “medicinali, anche stupefacenti, verso le zone del suo Paese di origine, ossia l'”. Tra questi il “Tramadolo, molecola recentemente inserita in tabella stupefacenti e famosa con l'appellativo giornalistico di ‘del’, per gli effetti euforici prodotti dal suo uso improprio”.laLa donna finita in carcere – spiega la Procura – aveva “la disponibilità delle credenziali di accesso delnell'applicativo che consente di generare le cosiddette ...