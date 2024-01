La Sad in gara al Festival di Sanremo per lanciare un messaggio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un trio giovane con un precisoda diffondere: i La Sad saliranno sul palco dell’Ariston intra i prossimi 30 big deldi. Anticonformisti e fuori dagli schemi, la loro vittoria sarà vincere contro i pregiudizi della gente portando anche temi importanti attraverso la musica. La Sad si esibirà tra i big inaldi. Dopo essersi riconosciuti come i nuovi ambasciatori dello stile emo in Italia, il gruppo musicale ha l’obiettivo di far cadere i pregiudizi nei loro confronti. Attraverso il loro stile e la loro musica abbastanza provocatoria vogliono portare luce su temi importanti. La Sad inaldi, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagTheø, Plant e ...