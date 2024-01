La rivista satirica Titanic non ha pubblicato questa copertina sull’Ucraina e il Natale

Ma partiamo con ordine. La bufala del “capo del Pentagono ucciso in Ucraina” dal missile ipersonico La prima menzione del “capo del Pentagono ucciso in Ucraina” arriva nella rivista satirica “Real Raw ...Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare, in qualità di esperto di Storia della Satira, alla prestigiosa rivista satirica italiana “Buduàr”-Almanacco dell’arte leggera. Giornale mensile online ...Fine di un’epoca: il sito era stato fondato per scoprire musica indipendente, soprattutto rock. E le sue recensioni severissime erano un cult. Condé Nast, però, ne ha bocciato le «performance» e lo in ...