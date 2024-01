La richiesta del Pri | La carica di vicesindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) A Cervia è iniziata lunedì sera la trattativa per verificare la possibilità di una alleanza Pd-Pri. Ed è il primo di tre incontri messi in calendario a dimostrazione della laboriosità del percorso. Che passa sia da una convergenza programmatica sia dal riconoscimento che il Pri si aspetta del suo ruolo. "Non ne facciamo una questione di poltrone e partiamo dalla premessa che l’accordo sul programma è assolutamente prioritario – spiega il segretario regionale del Pri Eugenio Fusignani – ma se nella precedente giunta avevamo ile deleghe importanti, ci aspettiamo che le cose non cambino nell’eventualità di un nuovo mandato alla giunta di centro-sinistra". Da parte sua il candidato a sindaco del Pd Mattia Missiroli precisa che "ci sono le condizioni per sviluppare un programma comune ma non rilascio alcuna dichiarazione sulle questioni relative al ruolo di ...