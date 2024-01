La RC Voce e Produzione a Sanremo con Ester e Teddy

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La RCdi Cecilia Cesario e Rosario Canale sarà aconche si esibiranno martedì 6 febbraio 2024 durante l’evento “Marlù Webboh Fest” all’interno del Villaggio del Festival situato nel Parco di Villa Ormond. Gli artisti sono stati selezionati da Webboh, il giornale web più famoso della generazione Z che racconta ciò che accade quotidianamente in rete, tra eventi e tendenze, a salire sul loro palco in collaborazione con lo sponsor “MARLÙ”, il 6 febbraio adurante la settimana della Kermesse. Ogni giorno, passeranno dal palco del “Marlù Webboh Fest” gli artisti in gara al Festival, ospiti, creator come Jody Cecchetto, Diletta Begali, A Capo del Globo e altri come creator-conduttori., giovane cantautrice calabrese, ...