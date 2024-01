La proposta Ue per superare il veto di Orbán sui finanziamenti all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I leader europei hanno trovato un modo per aggirare ildel premier ungherese Viktorsugli aiuti finanziari per l’Ucraina. Invece di approvare una sola volta un pacchetto dipluriennale, gli Stati membri potrebbero stabilire un dibattito annuale per confermare ogni dodici mesi gli aiuti a Kyjiv in base a un report stilato dalla Commissione Ue. Secondo Reuters questa sarebbe l’ultima versione della bozza concordata dai funzionari europei per venire incontro alle richieste di Budapest. In totale l’aiuto europeo per l’Ucraina sarebbe di cinquanta miliardi di euro per il triennio 2024-2027: trentatré miliardi in prestiti e diciassette in sussidi. Lasarà presentata ufficialmente al consiglio europeo speciale di giovedì 1 febbraio ma non è detto che sia approvata dagli altri Stati membri. ...