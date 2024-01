La Promessa | anticipazioni al 9 febbraio | Arriva Beatriz Oltra

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladal 5 al 9ta a Laper sconvolgere la tranquillità di Martina.ta a Laper sconvolgere la tranquillità di Martina. Jimena è entusiasta della nuova ospite e le due vanno da subito d’accordo. Non è così per Alonso, che non vuole aggiungere