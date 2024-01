La Promessa | anticipazioni 2 febbraio | i dubbi di Maria | Lorenzo ed Elisa sotto shock

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La: continuano guai sentimentali ed intrighi alla tenuta dei marchesi de Lujàn…Cosa avverrà? Cominciamo da, la fidanzata di Salvador… La: la Fernandez in crisinon si aspettava che Salvador dicesse di no non solo al loro matrimonio, ma anche alla festa per il suo ritorno…Parla delle sue pene con Jana, confidandole qualcosa di clamoroso: è ancora innamorata del giovane, che come sanno gli spettatori de “La” ha vissuto un’esperienza devastante lontano e non è più lo stesso? La Fernandez non sa più riconoscere i propri sentimenti nei suo confronti! Che consiglio le darà la sua cara amica e collega?...