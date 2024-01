La profezia della Madonna di Trevignano su scorte e guerra preoccupa i devoti

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’ultimadiRomano sta sollevando grandezione nei fedeli. Le parolemadre di Gesù Cristo, condivise sulla pagina ufficiale il 27 gennaio 2024, sono chiare sull’imminente scoppioanche in Italia e sulla necessità di faredi cibo in vista di tempi difficili, ma sono anche un invito a convertirsi Figli benedetti, grazie per aver piegato le ginocchia nella preghiera.Figli miei, vi chiedo ancora una volta di fare. Vi avverto, affinché non possa mancarvi nulla, quando sarà difficile trovare il cibo.Figli, laè alle porte!L’Italia, la Francia e la Germania saranno coloro che pagheranno di più.Figli miei, vi ho chiesto, ...