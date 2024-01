La potenza assoluta dell’amore | “Il bacio” | dipinto capolavoro di Gustav Klimt

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Life&People.it Due amanti che, uniti in un abbraccio, diventano un’unica entità. C’è questo ma tanto altro ne “Il“, quadro per eccellenza dinel 1908. Un’opera cardine della storia dell’arte contemporanea, da poco al centro di un documentario, dal titolo omonimo, uscito al cinema ieri. La genesi complicata del quadro L’origine de “Il” è in piccola parte anche italiana. Studi dimostrano che le famosissime tonalità dorate che contraddistinguono ilfurono dettate da una visita dell’artista a Ravenna, città nota per i suoi mosaici bizantini. La genesi del quadro fu però complicata., ossessionato dai nudi femminili e affascinato dall’arte erotica, ideò ila seguito di un grande scandalo: nel ...