La possibile chiusura di Mirafiori; un pugno da ko di Stellantis alla storia d' Italia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Inaugurato nel 1939, l’impianto torinese segnò per Fiat l’inizio della produzione moderna, e resta una delle fabbriche automobilistiche europee in attività da più tempo. Oltre due milioni di metri quadrati di superficie, quasi dodici chilometri di strade sotterranee per spostare motori e componenti, più di venti chilometri di sistemi di trasporto su cui si muovono materiali e vetture finite. Si tratta di una vera e propria ‘città’ la cuiè intrecciata in modo indissolubile a Torino tanto che i cambiamenti vissuti negli anni dall’impianto produttivo e dal tessuto urbano, per certi versi, sono davvero molto simili. E oggi con la produzione della Nuova 500 si apre un nuovo capitolo di questo storico stabilimento, oltre che segnare una pietra miliare nelladi Fca e dell’automobile”. Era il 22 ottobre 2020 e con queste parole piene di enfasi ...

Il luogo simbolo per un secolo della Fiat e dell'industria italiana potrebbe chiudere i battenti; simbolo perfetto della fine di un'epoca e della forza di una grande famiglia ...Il Granada vuole l'azzurro Gianluca Gaetano. Nelle ultime ore la squadra andalusa ha intensificato i contatti con il Napoli per chiudere per il prestito del centrocampista, voluto anche da Cagliari e ...La chiusura di Bullitt Group, produttore di telefoni resistenti per marchi come CAT e Motorola, riduce le opzioni per i consumatori.