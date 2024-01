La pensione anticipata per le donne è irraggiungibile | 7 su 10 tagliate fuori dal governo Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladiventa sempre più un’utopia per le. Il prossimo anno sette lavoratrici su dieci non potranno accedere all’uscitadal lavoro a causa delle strette delle due manovresull’Ape sociale, l’Opzione donna e la Quota 103. A cui va aggiunto il taglio degli assegni per i lavoratori pubblici. I calcoli vengono elaborati dalla Cgil e riportati da la Repubblica e prendono in esame le condizioni più difficili per il pensionamento anticipato: con l’Opzione donna l’uscita passa dai 60 ai 61 anni, con l’Ape sociale si porta l’età d’uscita a 63 anni e 5 mesi (cinque mesi in più) e in più c’è il ricalcolo contributivo con la Quota 103. Quanto sono diminuiti i pensionamenti per leRispetto al 2022 le pensioni anticipate delle...