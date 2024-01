La parrucchiera dopo l’alluvione | Tanti ostacoli alla ripartenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "A cosa servono le promesse, se poi nella pratica non c’è una vera possibilità di ripartire?". Se lo chiede Sonia Bisignano,47enne che aveva aperto il proprio salone a Faenza durante il periodo covid. Un investimento di quasi 40mila euro finanziato con un mutuo. E quando pensava di aver superato la fase critica, quella dei bollettinitv, dei decreti e delle chiusure forzate, a spazzarle via quasi tutte le certezze è statadello scorso maggio. Quasi tutte perchè è graziecapacità professionale maturata in trent’anni di attività che, poche settimaneil disastro, ha affittato una poltrona in un altro salone e ha ricominciato a lavorare. Le cose però, come lei stessa racconta a oltre otto mesi dal catastrofico evento, non sono più ritornate come prima. "Lavoro da ...