La nuova Osservanza Psichiatria a Imola | avanza il progetto del laboratorio

Fino a giovedì divieto di circolazione per le auto di classe emissiva pari o inferiore Euro 4, Euro 3 diesel e benzina. Limitazioni anche per i riscaldamenti ...Sono ore importanti per Milan ed Inter, e non solo per quanto accaduto nell’ultimo weekend di Serie A. I nerazzurri viaggiano spediti e dopo aver vinto la Supercoppa hanno ripreso alla grande la ...Nuova udienza oggi per il ricorso al Tar della Lombardia da ...Inoltre, “ritenuto, ai fini dell’osservanza dei termini di cui all’art. 87 cpa, di fissare per la trattazione dell’istanza di accesso ex ...